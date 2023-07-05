Президент «Кадиса» подтвердил переход форварда Бонгонда в «Спартак»

Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино заявил, что форвард Тео Бонгонда согласовывает последние детали личного контракта со «Спартаком».

«Бонгонда дорабатывает последние детали своего личного договора, между клубами все согласовано. Нам остается дождаться закрытия сделки, никто не застрахован от неожиданностей, но надеюсь, ничего не случится», — заявил Вискаино в эфире Onda Cero Cadiz.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за форварда 10 миллионов евро.

27-летний конголезец перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Бонгонда провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.