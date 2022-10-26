Баженов считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство, но не в этом году

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил шансы московского клуба побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ.

«Все возможно, но не в этом году. Просто «Зенит» в этом сезоне сильнее всех. Я об этом говорил еще на старте РПЛ. Пока никаких поводов для изменений этого я не вижу. Но «Спартак» сейчас играет красиво, приятно видеть такой футбол. Молодые прогрессируют. В этом мы точно выигрываем у них», — приводит «РБ Спорт» слова Баженова.

Красно-белые с 29 очками занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Они уступают лидеру, «Зениту», 7 очков.