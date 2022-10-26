Гаджи Гаджиев: «Возвращаться нашему футболу в Европу не будет сложно»

Известный российский тренер, а ныне президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказал свое мнение о том, когда российские команды смогут вернуться на международную арену.

«Возвращаться нашему футболу в Европу не будет сложно. Я, в отличие от многих скептиков, считаю, что наш чемпионат этого сезона проходит даже более интересно, чем последние два года», — сказал Гаджиев Vprognoze.ru.

Россия была отстранена от соревнований под эгидой УЕФА как минимум до конца сезона-2022/23.