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Гаджи Гаджиев: «Возвращаться нашему футболу в Европу не будет сложно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский тренер, а ныне президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказал свое мнение о том, когда российские команды смогут вернуться на международную арену.

«Возвращаться нашему футболу в Европу не будет сложно. Я, в отличие от многих скептиков, считаю, что наш чемпионат этого сезона проходит даже более интересно, чем последние два года», — сказал Гаджиев Vprognoze.ru.

Россия была отстранена от соревнований под эгидой УЕФА как минимум до конца сезона-2022/23.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10380269-gadzhiev-v-otlichie-ot-skeptikov-schitayu-chto-nash-chempionat-etogo-sezona-interesnee-chem-v-poslednie-dva-goda.html

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
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Бавария

П2

19%

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Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
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Ф2(0)

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24%

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Гаджи Гаджиев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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