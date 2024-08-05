Байрамян считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте РПЛ.

В матче 3-го тура против «Ростова» форвард, перешедший в петербургский клуб перед стартом текущего сезона, стал автором хет-трика.

«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты — думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

25-летний Глушенков забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу за 5 матчей в составе «Зенита».