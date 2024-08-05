Байрамян считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте РПЛ.
В матче 3-го тура против «Ростова» форвард, перешедший в петербургский клуб перед стартом текущего сезона, стал автором хет-трика.
«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты — думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».
25-летний Глушенков забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу за 5 матчей в составе «Зенита».
Источник: РБ Спорт
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|7
|
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|6
|
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|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|0
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|1
|0
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|
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|
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|0
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|Факел
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
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|5.08
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|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
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|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
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Сергей Брызгалов
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|0
|0
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