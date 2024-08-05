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Байрамян считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте РПЛ.

В матче 3-го тура против «Ростова» форвард, перешедший в петербургский клуб перед стартом текущего сезона, стал автором хет-трика.

«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты — думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

25-летний Глушенков забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу за 5 матчей в составе «Зенита».

Источник: РБ Спорт
Хорен Байрамян
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
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