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Сегодня, 17:30

Наумов не исключил, что Батраков вслед за Глушенковым перейдет в «Зенит»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:0).

В прошедшей встрече 18-летний футболист отметился голом и тремя результативными передачами.

«Пока к его достижению в матче с «Ахматом» надо относиться философски. Сложно судить по одному матчу, молодым свойственны всплески — то хорошие игры, то провальные.

С Батраковым может повториться история Глушенкова, который перешел в «Зенит». Очень сложно противостоять «Зениту». К сожалению, многие футболисты, которые туда приходили, не раскрывались. Глушенков — это приятное исключение, к счастью», — цитирует Наумова Legalbet.

В нынешнем сезоне Батраков провел четыре матча за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи. Контракт футболиста с красно-зелеными рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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