Наумов не исключил, что Батраков вслед за Глушенковым перейдет в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:0).

В прошедшей встрече 18-летний футболист отметился голом и тремя результативными передачами.

«Пока к его достижению в матче с «Ахматом» надо относиться философски. Сложно судить по одному матчу, молодым свойственны всплески — то хорошие игры, то провальные.

С Батраковым может повториться история Глушенкова, который перешел в «Зенит». Очень сложно противостоять «Зениту». К сожалению, многие футболисты, которые туда приходили, не раскрывались. Глушенков — это приятное исключение, к счастью», — цитирует Наумова Legalbet.

В нынешнем сезоне Батраков провел четыре матча за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи. Контракт футболиста с красно-зелеными рассчитан до лета 2027 года.