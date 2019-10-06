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Байрамян рассказал о споре с Карпиным. Дубль в ворота ЦСКА оставил его с волосами

18:44
6 октября. Москва. ЦСКА — «Ростов» — 1:3. Хорен Байрамян (в центре) празднует гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 октября. Москва. ЦСКА — «Ростов» — 1:3. Хорен Байрамян (в центре) празднует гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о споре с главным тренером Валерием Карпиным. По его словам, специалист дал ему установку забить два мяча до паузы на матчи сборных. Сегодня Байрамян оформил дубль в ворота ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ (3:1). Еще один мяч провел Элдор Шомуродов, у которого был аналогичный спор.

— Четыре тура назад, когда все вернулись из сборных, Валерий Георгиевич сказал: если до следующей паузы два мяча не забьешь, пострижешься налысо, — сказал Байрамян в эфире «Матч премьер». — Шомуродову то же самое было, но только с тремя мячами. Смогли в последнем матче выполнить задачу и остаемся с волосами.

ЦСКА — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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