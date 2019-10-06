Байрамян рассказал о споре с Карпиным. Дубль в ворота ЦСКА оставил его с волосами

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о споре с главным тренером Валерием Карпиным. По его словам, специалист дал ему установку забить два мяча до паузы на матчи сборных. Сегодня Байрамян оформил дубль в ворота ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ (3:1). Еще один мяч провел Элдор Шомуродов, у которого был аналогичный спор.

— Четыре тура назад, когда все вернулись из сборных, Валерий Георгиевич сказал: если до следующей паузы два мяча не забьешь, пострижешься налысо, — сказал Байрамян в эфире «Матч премьер». — Шомуродову то же самое было, но только с тремя мячами. Смогли в последнем матче выполнить задачу и остаемся с волосами.