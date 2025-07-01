Байрамян продлил контракт с «Ростовом»
«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Хореном Байрамяном.
Соглашение подписано по системе «1+1».
Байрамян выступает за «Ростов» с 2010 года и провел за команду 246 матчей. На его счету 11 голов и 20 результативных передач.
Новости