Заболотный присоединился к «Спартаку» на сборе

«Спартак» сообщил, что нападающий Антон Заболотный присоединился к команде.

Утром 1 июня тесты на функциональную готовность прошли Александр Максименко, который приступает к работе в общей группе после восстановления, Егор Гузиев и Заболотный.

Также к работе с командой присоединились игроки, получившие дополнительные выходные из-за выступления за свои сборные: Срджан Бабич, Данил Пруцев и Олег Рябчук.

Тео Бонгонда принимал участие в вечерней тренировке. Полузащитник прилетел на несколько дней в Россию, а затем продолжит процесс реабилитации за рубежом. Сообщается, что скоро к красно-белым присоединятся Ливай Гарсия и Манфред Угальде.