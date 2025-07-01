Футбол
1 июля, 21:15

Заболотный присоединился к «Спартаку» на сборе

«Спартак» сообщил, что нападающий Антон Заболотный присоединился к команде.

Утром 1 июня тесты на функциональную готовность прошли Александр Максименко, который приступает к работе в общей группе после восстановления, Егор Гузиев и Заболотный.

Также к работе с командой присоединились игроки, получившие дополнительные выходные из-за выступления за свои сборные: Срджан Бабич, Данил Пруцев и Олег Рябчук.

Тео Бонгонда принимал участие в вечерней тренировке. Полузащитник прилетел на несколько дней в Россию, а затем продолжит процесс реабилитации за рубежом. Сообщается, что скоро к красно-белым присоединятся Ливай Гарсия и Манфред Угальде.

Антон Заболотный
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ехидный старикан

    Трудно пока оценить трансфер Заболотного,он "деревянный",но работяга.Помнится,играя за ЦСКА при Федотове против Спартака,стелился в подкатах даже на спартаковской половине поля.Играя за Химки отрабатывал по всему полю,за Антоном нет "гнили" ни поле,ни вне него. Если бы стояла альтернатива Дзюба-Заболотный,я бы выбрал последнего.

    02.07.2025

  • merniloskut

    Поглядим на фраерка...

    02.07.2025

  • Patera

    У человека нет обязательств перед клубом, которому он оказался без надобности... А Дзюба в стане красно-синих был бы прикольным...

    01.07.2025

  • Деп Б.Охта

    Полезный центронап. Без травм Антону. Буду рад его голам.

    01.07.2025

    • Байрамян продлил контракт с «Ростовом»

    Дзюба объяснил, почему он и Овечкин продолжают карьеры
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

