В «Ростове» заявили, что иранец Мохеби находится в расположении клуба
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с иранским нападающим Мохаммадом Мохеби.
«Мохеби приехал, добрался до Ростова. Никаких проблем нет. Он приступил к тренировкам», — сказал Рыскин «СЭ».
Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.
26-летний Мохеби в сезоне-2024/25 сыграл за «Ростов» 20 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
