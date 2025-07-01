Футбол
1 июля, 20:24

В «Ростове» заявили, что иранец Мохеби находится в расположении клуба

Константин Белов
Корреспондент

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с иранским нападающим Мохаммадом Мохеби.

«Мохеби приехал, добрался до Ростова. Никаких проблем нет. Он приступил к тренировкам», — сказал Рыскин «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

26-летний Мохеби в сезоне-2024/25 сыграл за «Ростов» 20 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
