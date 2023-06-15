Байрамян продлил контракт с «Ростовом»

Полузащитник Хорен Байрамян продлил контракт с «Ростовом».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

За основной состав «Ростова» Байрамян провел 176 игр и забил 11 мячей. В клубе он с 2011 года.