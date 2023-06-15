Агент Медины опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

Агент Ренато Биттар, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, прокомментировал для «СЭ» информацию о переговорах со «Спартаком».

«Ведутся переговоры? Это неверная информация. Хесус очень счастлив в ЦСКА», — сказал Биттар «СЭ».

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.