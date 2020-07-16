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Байрамян пообщался с игроками «Рубина». Перед возобновлением сезона у него был обнаружен коронавирус

17:35
Байрамян и игроки «Рубина». Фото ФК «Рубин».
Байрамян и игроки «Рубина». Фото ФК «Рубин».
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян тепло пообщался с футболистами «Рубина» перед матчем 29-го тура Тинькофф чемпионата России между командами. На разминке перед встречей он поговорил с бывшими одноклубниками, которых приветствовал объятиями.

Напомним, что Байрамян заболел коронавирусом перед рестартом сезона. Он был одним из первых игроков «Ростова», которые сдали положительный тест.

Рубин — Ростов

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