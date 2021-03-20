Батуренко: «Для меня большая честь стать тренером «Ротора»
Новый главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
— Волгоград — город с большими футбольными традициями. Еще будучи игроком мне доводилось соперничать с «Ротором» в союзных лигах и я прекрасно помню его успехи в конце прошлого века. Серебро и бронзу в чемпионате России, выступление в еврокубках. Поэтому для меня большая честь стать тренером такой команды, — приводит слова Батуренко сайт «Ротора».
— Следили за выступлением команды в РПЛ?
— Да, конечно, следил. Думаю, что смотрел каждую вторую игру.
— Команда сейчас в непростом положении. Готовы к такому вызову?
— Разумеется. Положение — рабочее. Нет безнадежных ситуаций.
— В одном из своих интервью вы сказали, что Соломон Кверквелия — один из трех лучших игроков, с которыми вам доводилось работать. Саба сейчас находится у нас в аренде, а с кем еще из футболистов нынешнего состава «Ротора» вы уже знакомы?
— Хорошо знаком с Иваном Маевским, знаю еще троих парней. А Соломон, да. Это отдельная история. Он тот игрок, который нравится мне как футболист и человек. Рад, что смогу снова с ним поработать.
— Какой футбол вы хотите видеть в исполнении нашей команды?
— Тот, который принесет нам желаемый результат.
— Вы уже бывали в Волгограде и наверняка знаете, что у нас очень требовательные болельщики. Что можете сказать им после своего назначения?
— Болельщики у клуба невероятные, пожалуй, одни из лучших в России. В Волгограде я бывал неоднократно, у меня там живет мой родной брат. Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в нас, поддерживали команду и футболистов, и тогда все будет хорошо. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы не разочаровать их.
Ранее «Ротор» расстался с прежним главным тренером Александром Хацкевичем. В нынешнем сезоне волгоградцы в 23-х матчах РПЛ одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. С 18 очками команда занимает 13-е место.
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