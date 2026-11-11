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ЦСКА — Торпедо: счет и результат матча регулярного чемпионата КХЛ 11 ноября 2026

Дубль и передача Коваленко помогли ЦСКА обыграть «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА на домашнем льду победил «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

3 (2+1) очка у армейцев набрал Николай Коваленко. Еще по одной шайбе забросили Клим Костин, Максим Соркин и Прохор Полтапов. Единственный гол нижегородцев в концовке забил Сергей Гончарук.

ЦСКА одержал вторую победу подряд и с 39 очками продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (31 очко) потерпел второе поражение кряду и идет третьим на «Западе».

В следующем матче «Торпедо» 13 ноября примет «Ладу». ЦСКА 16 ноября в Москве сыграет против «Амура».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо
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Николай Коваленко
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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1 Металлург Мг 27 18 9 39
2 Нефтехимик 27 14 13 31
3 Авангард 25 14 11 30
4 Амур 25 14 11 29
5 Барыс 26 14 12 29
6 Автомобилист 25 13 12 29
7 Трактор 27 12 15 29
8 Ак Барс 28 13 15 28
9 Салават Юлаев 26 12 14 26
10 Адмирал 25 11 14 25
11 Сибирь 27 9 18 22
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 25 19 6 39
2 Локомотив 25 18 7 37
3 Торпедо НН 26 16 10 35
4 Спартак 27 14 13 32
5 Северсталь 26 15 11 32
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7 Динамо М 28 12 16 29
8 Динамо Мн 27 10 17 27
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15.11 15:00 Барыс – Металлург Мг 5 : 4
15.11 17:00 СКА – Трактор 1 : 5
15.11 17:00 Торпедо НН – Динамо Мн 1 : 0
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