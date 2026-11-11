Дубль и передача Коваленко помогли ЦСКА обыграть «Торпедо»
ЦСКА на домашнем льду победил «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.
3 (2+1) очка у армейцев набрал Николай Коваленко. Еще по одной шайбе забросили Клим Костин, Максим Соркин и Прохор Полтапов. Единственный гол нижегородцев в концовке забил Сергей Гончарук.
ЦСКА одержал вторую победу подряд и с 39 очками продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (31 очко) потерпел второе поражение кряду и идет третьим на «Западе».
В следующем матче «Торпедо» 13 ноября примет «Ладу». ЦСКА 16 ноября в Москве сыграет против «Амура».
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|32
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|25
|14
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|7
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|28
|12
|16
|29
|8
|Динамо Мн
|27
|10
|17
|27
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|26
|8
|18
|17
|11
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|27
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|21
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|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|1 : 3
|15.11
|15:00
|Барыс – Металлург Мг
|5 : 4
|15.11
|17:00
|СКА – Трактор
|1 : 5
|15.11
|17:00
|Торпедо НН – Динамо Мн
|1 : 0
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