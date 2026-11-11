Дубль и передача Коваленко помогли ЦСКА обыграть «Торпедо»

ЦСКА на домашнем льду победил «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

3 (2+1) очка у армейцев набрал Николай Коваленко. Еще по одной шайбе забросили Клим Костин, Максим Соркин и Прохор Полтапов. Единственный гол нижегородцев в концовке забил Сергей Гончарук.

ЦСКА одержал вторую победу подряд и с 39 очками продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (31 очко) потерпел второе поражение кряду и идет третьим на «Западе».

В следующем матче «Торпедо» 13 ноября примет «Ладу». ЦСКА 16 ноября в Москве сыграет против «Амура».