«Это прямая рекомендация УЕФА». Газзаев выступил за расширение РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев выступил в поддержку идеи о расширении РПЛ. По его словам, лиге необходимо как минимум 18 клубов.

10 ноября журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что на общем собрании клубов РПЛ махачкалинское «Динамо» выступило с предложением увеличить число участников чемпионата России до 18 команд.

«Уже неоднократно говорил, что нашему чемпионату обязательно нужно расширение до 18 клубов. Это ведь рекомендации и пожелания от УЕФА, чтобы в национальных чемпионатах выступало от 18 до 20 команд. Считаю, что это нормальное явление. Минимум 18 клубов для такой огромной страны, как Россия.

Поэтому я выступаю за то, чтобы все-таки расширить РПЛ до 18 команд. Повторюсь, это прямая рекомендация УЕФА. Посмотрите на европейские чемпионаты — они все от 18 до 20 клубов. Для такой футбольной страны, как Россия, очень важно, чтобы чемпионат расширился», — сказал Газзаев «РИА Новости».

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.