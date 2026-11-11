Дунга отказался возглавить ЦСКА: «Нужно было быть в Бразилии»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Дунга в интервью «СЭ» рассказал, что мог тренировать в России.

— Вас не звали тренировать в Россию?

— Примерно в 2010 году был вариант.

— ЦСКА?

— Да.

— А почему не срослось?

— Мне нужно было быть в Бразилии на тот момент.

— Денег предложили явно много... И даже это не смогло вас убедить?

— Вообще, тогда все футболисты, выступавшие в России, давали только положительные отзывы, но мне было неудобно покидать Бразилию.

Дунга — бывший капитан сборной Бразилии, чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Америки как игрок и как тренер. Он руководил сборной Бразилии с 2006 по 2012 год.