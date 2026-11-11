Усман Нурмагомедов дал пощечину Двалишвили. Появились видео и подробности драки

Жесть в Абу-Даби.

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили подвергся нападению в отеле Абу-Даби 11 ноября, а появившиеся в социальных сетях видеозаписи позволили восстановить начало драки с участием Усмана Нурмагомедова и людей из его окружения. После инцидента грузинский боец показал окровавленное лицо, рассказал о травмах своего товарища и обвинил в нападении также Умара Нурмагомедова. Илия Топурия утверждает, что некоторых участников конфликта задержали.

Усман подошел сзади и первым ударил Мераба

Драка произошла в холле отеля, где Двалишвили записывал видео для борцовской лиги Real American Freestyle (RAF). На опубликованных кадрах видно, как к нему со спины подходит группа мужчин. Впереди идет Усман Нурмагомедов в черной одежде и бейсболке. Когда Мераб оборачивается, россиянин наносит ему удар открытой ладонью по лицу, после чего между спортсменами начинается драка.

Первоначальную запись продолжительностью около 37 секунд опубликовал Топурия, однако позднее удалил ее. Видео успели сохранить другие пользователи, а затем издание Red Corner MMA выложило съемку с другого ракурса, на которой также запечатлено начало столкновения. На кадрах видно, что участников драки значительно больше, чем двое сопровождавших Двалишвили грузин.

После первого удара к потасовке подключились другие мужчины. Мераб вступает в борьбу с одним из участников противоположной группы, одновременно его товарищ пытается отбиваться от нескольких человек. В какой-то момент одного из дерущихся поднимают и бросают на пол. В конфликт вмешиваются люди, пытающиеся разнять спортсменов. Ближе к концу записи мужчина удерживает Усмана, который вновь пытается приблизиться к участникам драки.

Видео содержит монтажные разрывы и не показывает происходившее непрерывно, поэтому установить точную продолжительность столкновения невозможно. Двалишвили утверждает, что нападавших было около 20 человек. По опубликованным кадрам это количество подтвердить нельзя. На записи также не удается однозначно установить присутствие Умара Нурмагомедова, хотя Мераб называет его одним из участников нападения.

Молодой борец из Грузии дрался с обоими братьями

Особое внимание Двалишвили уделил своему товарищу, 21-летнему борцу из Грузии. Он находился рядом с Мерабом во время съемки и вступил в драку с людьми из окружения Нурмагомедовых. После столкновения у молодого спортсмена остались заметные повреждения лица, однако, по словам Двалишвили, серьезно он не пострадал.

«Это так смешно. Мой молодой друг, ему всего 21 год, он борец из Грузии. Он был со мной и дрался против обоих братьев — Усмана и Умара. И все, что у него осталось, — это такое лицо. Больше ничего. И он сказал: «Я перехожу в ММА. Если они могут сделать со мной только это, когда их двое, то я точно справлюсь». А потом он еще и с другими парнями подрался», — рассказал Мераб.

Грузин также повторил обвинения в адрес охраны отеля, которая, по его словам, удерживала его, пока представители противоположной стороны продолжали наносить удары.

«Охрана держала меня, пока они били нас и пинали. Что за хрень вообще? Жизнь прекрасна», — добавил Двалишвили.

На другом видео, опубликованном после драки, Мераб разговаривает с камерой, пока ему оказывают медицинскую помощь. У него видны кровь на лице, повреждение кожи и припухлость в области глаза. При этом боец несколько раз повторяет, что чувствует себя нормально, и просит близких не беспокоиться о его состоянии.

Илия Топурия. Фото Global Look Press

Топурия заявил о задержании Усмана Нурмагомедова

Друг Двалишвили, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия, не ограничился публикацией видеозаписи. Сначала он назвал нападавших трусами и пообещал, что они ответят за свои действия. Позднее Топурия сообщил о предполагаемом задержании Усмана Нурмагомедова и сопровождавших его людей.

«Усмана, как сообщается, задержали вместе с трусами, которые были с ним. И это те самые люди, которые осмеливаются проповедовать о смирении и уважении? Какое позорище. Сборище полных трусов», — написал Топурия.

Однако официального подтверждения задержания пока нет. Полиция Абу-Даби не публиковала сведений о произошедшем, а информация о возможных процессуальных действиях против участников драки остается непроверенной. Неизвестно также, обращались ли Двалишвили и его товарищ с заявлением в правоохранительные органы.

Фото Скриншот видео

Что будет с участниками драки

Конфликт произошел за три дня до турнира RAF в Абу-Даби. На 14 ноября у Двалишвили запланирована борцовская схватка с Марлоном Мораесом, а Умар Нурмагомедов должен встретиться с Юрайей Фейбером. Сведения об отмене этих поединков пока не поступали.

У Двалишвили и окружения Нурмагомедовых уже были конфликты. Летом 2026 года на турнире RAF в Тбилиси Мераб ударил российского борца Ахмеда Гаджимагомедова, который подошел к нему после высказываний об Умаре. Тогда вмешалась охрана, и участников разняли.

Усман и Умар Нурмагомедовы пока публично не изложили свою версию новой драки. Вопрос о том, будут ли последствия для участников конфликта и смогут ли Двалишвили и Умар выступить на турнире 14 ноября, остается открытым.