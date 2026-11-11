Гендиректор «Акрона» Клюшев: «В перспективе клуб может бороться за топ-5 РПЛ. Не деньги играют в футбол»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев допустил, что тольяттинский клуб в будущем сможет побороться за место в пятерке сильнейших команд Российской премьер-лиги.

«Может ли «Акрон» бороться за топ-5 в РПЛ? В перспективе — да. За счет командных действий, характера и дисциплины. Не деньги играют в футбол, и мы все это прекрасно понимаем. Нам есть над чем работать, прибавлять в каждом компоненте», — сказал Клюшев «РИА Новости».

После 14 туров «Акрон» с 12 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ — в зоне стыковых матчей.

В 15-м туре РПЛ «Акрон» 21 ноября в Самаре сыграет с воронежским «Факелом».