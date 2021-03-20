Красич готов войти в тренерский штаб ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб армейцев. По информации «СЭ», ЦСКА возглавит Ивица Олич, а 36-летний Красич станет его ассистентом.
«Я узнал об этом из СМИ, начали писать знакомые и друзья, — цитирует metaratings.ru Красича. — Про то, что Олича могут назначить главным тренером, я тоже узнал из газет. Лично мне пока никто из руководства ЦСКА не звонил. Но мне будет приятно, если будет так, как вы об этом написали. ЦСКА — мой любимый клуб. Если меня рассматривают на одну из должностей в клубе, то я, безусловно, очень счастлив».
Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/gotov-pomoch-tsska-v-lyubom-kachestve-krasich-o-naznachenii-olicha-i-vozmozhnom-vozvrashchenii-v-klu/
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