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Красич готов войти в тренерский штаб ЦСКА

21:46
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб армейцев. По информации «СЭ», ЦСКА возглавит Ивица Олич, а 36-летний Красич станет его ассистентом.

«Я узнал об этом из СМИ, начали писать знакомые и друзья, — цитирует metaratings.ru Красича. — Про то, что Олича могут назначить главным тренером, я тоже узнал из газет. Лично мне пока никто из руководства ЦСКА не звонил. Но мне будет приятно, если будет так, как вы об этом написали. ЦСКА — мой любимый клуб. Если меня рассматривают на одну из должностей в клубе, то я, безусловно, очень счастлив».

Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/gotov-pomoch-tsska-v-lyubom-kachestve-krasich-o-naznachenii-olicha-i-vozmozhnom-vozvrashchenii-v-klu/

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