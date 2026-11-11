Гендиректор «Ахмата» Айдамиров рассказал, как клуб расставался с Черчесовым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о расставании клуба со Станиславом Черчесовым. В интервью «Матч ТВ» руководитель грозненцев отметил, что решение об уходе главного тренера далось непросто.

«Тяжело. Это большой тренер. Но так сложилась ситуация, что пришлось прийти к такому взаимному решению. Наверное, [сложившуюся ситуацию] теоретически можно было исправить. Но мы пришли к такому решению совместно», — сказал Айдамиров.

«Ахмат» объявил о расторжении контракта с 63-летним Черчесовым по обоюдному согласию 2 ноября. Специалист работал с грозненской командой с августа 2025 года, а ранее также возглавлял «Терек» в 2011 — 2013 году.

В тот же день главным тренером «Ахмата» стал Ролан Гусев. В его штаб вошли Роман Шаронов, Дмитрий Архипов и Агустин Киильяборда. На момент отставки Черчесова команда занимала 15-е место в РПЛ с 11 очками после 13 туров.

По итогам 14 туров «Ахмат» располагается на 12-м месте в чемпионате России, набрав 14 очков. Следующий матч грозненцы проведут 21 ноября на выезде против ЦСКА.