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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров рассказал, как клуб расставался с Черчесовым

Дмитрий Сомов

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о расставании клуба со Станиславом Черчесовым. В интервью «Матч ТВ» руководитель грозненцев отметил, что решение об уходе главного тренера далось непросто.

«Тяжело. Это большой тренер. Но так сложилась ситуация, что пришлось прийти к такому взаимному решению. Наверное, [сложившуюся ситуацию] теоретически можно было исправить. Но мы пришли к такому решению совместно», — сказал Айдамиров.

«Ахмат» объявил о расторжении контракта с 63-летним Черчесовым по обоюдному согласию 2 ноября. Специалист работал с грозненской командой с августа 2025 года, а ранее также возглавлял «Терек» в 2011 — 2013 году.

В тот же день главным тренером «Ахмата» стал Ролан Гусев. В его штаб вошли Роман Шаронов, Дмитрий Архипов и Агустин Киильяборда. На момент отставки Черчесова команда занимала 15-е место в РПЛ с 11 очками после 13 туров.

По итогам 14 туров «Ахмат» располагается на 12-м месте в чемпионате России, набрав 14 очков. Следующий матч грозненцы проведут 21 ноября на выезде против ЦСКА.

Источник: Матч ТВ
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Станислав Черчесов
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

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Ахмат

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