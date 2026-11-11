Дунга — о Дугласе Сантосе: «Является сильным защитником»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Дунга в интервью «СЭ» оценил уровень игры защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— В Бразилии не так давно начали транслировать матчи РПЛ. Вы видели хотя бы одну встречу?

— Да, я слежу. Много бразильцев играет в чемпионате России. Несмотря на то, что многие наши игроки рассказывают, как здесь холодно и из-за этого условия не очень комфортные, российский футбол, как я уже говорил, очень техничный.

— Дуглас Сантос, выступающий в «Зените», был основным игроком сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026. Можно ли судить по его игре о нашей лиге?

— Конечно. С уверенностью можно сказать, что он играет в чемпионате с высоким уровнем футбола. И сам он является сильным защитником. Раз его вызывают в сборную, значит, люди следят за РПЛ, даже несмотря на все отстранения.

Дунга — бывший капитан сборной Бразилии, чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Америки как игрок и как тренер. Он руководил сборной Бразилии с 2006 по 2012 год.