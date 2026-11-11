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Генеральный директор «Ростова» Чайка не считает шестое место пределом возможностей команды

Никита Давыдов

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка заявил, что шестое место команды после 14 туров РПЛ не является пределом ее возможностей.

«От шестого места до зоны вылета достаточно плотно. С учетом того, что верхние команды немного оторвались, будем стараться идти вперед и отбирать очки у лидеров.

«У нас задача к каждой игре идти потихоньку и в каждой выигрывать, несмотря на то, где ты играешь — в Петербурге или дома. Впереди тоже будет очень тяжелая игра — против «Крыльев Советов» дома. Сейчас перерыв, ребята смогут отдохнуть и показать свою игру», — сказал Чайка в интервью РИА Новости.

После 14 туров «Ростов» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от пятого места составляет семь очков, такой же отрыв отделяет команду от зоны стыковых матчей за право остаться в лиге.

В следующем туре команда Дмитрия Кириченко примет «Крылья Советов» 20 ноября.

Источник: РИА Новости
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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