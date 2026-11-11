Генеральный директор «Ростова» Чайка не считает шестое место пределом возможностей команды

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка заявил, что шестое место команды после 14 туров РПЛ не является пределом ее возможностей.

«От шестого места до зоны вылета достаточно плотно. С учетом того, что верхние команды немного оторвались, будем стараться идти вперед и отбирать очки у лидеров.

«У нас задача к каждой игре идти потихоньку и в каждой выигрывать, несмотря на то, где ты играешь — в Петербурге или дома. Впереди тоже будет очень тяжелая игра — против «Крыльев Советов» дома. Сейчас перерыв, ребята смогут отдохнуть и показать свою игру», — сказал Чайка в интервью РИА Новости.

После 14 туров «Ростов» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от пятого места составляет семь очков, такой же отрыв отделяет команду от зоны стыковых матчей за право остаться в лиге.

В следующем туре команда Дмитрия Кириченко примет «Крылья Советов» 20 ноября.