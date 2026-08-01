Известная болельщица московского «Динамо» Раиса Сушкова скончалась в возрасте 90 лет

Известная болельщица московского «Динамо» Раиса Сушкова скончалась на 91-м году жизни, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким Раисы Борисовны», — говорится в заявлении бело-голубых.

«Раиса Борисовна была настоящим олицетворением любви к бело-голубым цветам, безграничной преданности и искренней веры в команду. На протяжении многих лет она оставалась рядом с «Динамо», поддерживая клуб всем сердцем и вдохновляя своим примером не одно поколение болельщиков», — сообщается в Telegram-канале футбольного клуба «Динамо».

Сушкова на протяжении многих лет посещала домашние встречи хоккейной и футбольной команд «Динамо», часто появлялась на клубных мероприятиях. Она была ветераном общества «Динамо» и имела звание мастера спорта по легкой атлетике.