«Сочи» — «Пари НН»: Зиньковский и Камано сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и «Пари НН» в 11-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 14.15 по московскому времени.

«Сочи»: Дюпин, Аттият-Аллах, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Сааведра, Мухин, Ежов, Камано, Ильин.

Запасные: Дегтев, Ломаев, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Кравцов, Корнеев, Коваленко, Осипов, Игнатов, Федоров.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Александров, Карич, Крашевский, Пигас, Смелов, Ивлев, Царукян, Боселли, Олусегун.

Запасные: Лукьянов, Кошкин, Кастильо, Фаринья, Шнапцев, Майга, Сефас, Калинский. Лесовой, Весино, Грулев.