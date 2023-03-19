Баринов рассказал, жалеет ли из-за сорванного перехода в «Бешикташ»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в турецкий «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

— За прошедшую зиму у тебя не возникло ощущения сожаления из-за того, что не получилось уехать?

— Нет. Бывало моментами, но я старался отгонять от себя эти мысли. Ничего страшного.

— Остается ли желание попробовать свои силы в другом чемпионате?

— Конечно!

«Бешикташ» этой зимой попытался приобрести Баринова, однако предложение не устроило «Локомотив». Отмечалось, что турецкий клуб предлагал за футболиста 5 миллионов евро.

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.