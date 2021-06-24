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Березуцкий прокомментировал свою первую победу в качестве главного тренера ЦСКА

13:58
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Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу армейцев над «Винер-Нойштадтом» (3:1) в товарищеском матче на сборах в Австрии.

«Хорошо подвигались. Было жарко. В общем, ничего больше от этого матча и не ждали. Хотели посмотреть, как ребята выглядят. Естественно, как это обычно и бывает, играли под нагрузкой. Все остальное сейчас совершенно не важно. Как выбрал состав? Кости подкинул, и вот так получилось (улыбается). Не хочу хвалить молодых игроков, потому что не стоит этого делать раньше времени. Но из того, что я сказал, плюс-минус можно сделать выводы. Все сложилось даже лучше, чем мы предполагали: здесь жарко, но в Москве еще жарче, так что нам повезло, и это большой плюс. Работа идет по плану, на данный момент думаем о физической готовности игроков и больше ни о чем», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Березуцкого.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий. Под руководством Березуцкого армейцы проводят первый предсезонный сбор в Австрии, который продлится до 28 июня.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-ne-khochu-khvalit-molodykh-igrokov-ranshe-vremeni/

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Иван Торопцев все материалы автора
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    С почином, Лёша.

    24.06.2021