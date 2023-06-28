Баранник: «Самошников и Сарвели хорошо знакомы Галактионову. Это один из главных мотивов их прихода в «Локомотив»
Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о трансферной политики московского клуба.
17 июня защитник Илья Самошников подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года. Также появилась информация о том, что в стан железнодорожников может перейти форвард «Сочи» Владислав Сарвели.
«Я думаю, эти игроки идут в «Локомотив» не для того, чтобы его ослабить. Конечно, цель — усиление состава. Все приобретения делаются, исходя из какой-то стратегии. У «Локо» она есть. Новая не новая, но она просматривается. На финише прошлого сезона мы видели, что команда радовала хорошей, результативной игрой, в ней дают шансы проявлять себя россиянам. И Самошников, и Сарвели, уверен, хорошо знакомы главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Это один из главных мотивов их прихода в этот клуб» — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.
«Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -