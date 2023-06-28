Агент Глебова ответил на вопрос о будущем полузащитника в «Ростове»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, ответил на вопрос, может ли футболист перейти в европейский клуб.

«Варианты продолжения карьеры в Европе? Он сейчас тренируется в составе в «Ростова». Если приходят предложения, то приходят в клуб. Данил сейчас проводит сборы с командой, у него все отлично. Больше комментировать нечего», — цитирует Банатина Metaratings.ru.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел в составе «Ростова» 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Соглашение полузащитника с южанами рассчитано до июня 2028 года.