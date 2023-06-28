Агент Чистякова: «Интерес к Дмитрию от других клубов есть, но сейчас он не думает об уходе из «Зенита»

Футбольный менеджер Андрей Талаев высказался о будущем защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Интерес к Дмитрию от других клубов есть, но сейчас он не думает об уходе из «Зенита». Сейчас он вместе с командой начал сборы. Совсем скоро матч на Суперкубок России. С «Зенитом» мы еще не общались, все впереди. Нам никто не говорил, чтобы мы искали новый клуб. У Дмитрия действующий контракт, он намерен его отработать», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В 2020 году Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова». В 2021-м петербургский клуб выкупил у южан права на защитника, подписав с ним контракт до конца сезона-2024/25. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 23 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.