Агент Чистякова: «Интерес к Дмитрию от других клубов есть, но сейчас он не думает об уходе из «Зенита»
Футбольный менеджер Андрей Талаев высказался о будущем защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
«Интерес к Дмитрию от других клубов есть, но сейчас он не думает об уходе из «Зенита». Сейчас он вместе с командой начал сборы. Совсем скоро матч на Суперкубок России. С «Зенитом» мы еще не общались, все впереди. Нам никто не говорил, чтобы мы искали новый клуб. У Дмитрия действующий контракт, он намерен его отработать», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
В 2020 году Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова». В 2021-м петербургский клуб выкупил у южан права на защитника, подписав с ним контракт до конца сезона-2024/25. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 23 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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