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Агент Чистякова: «Интерес к Дмитрию от других клубов есть, но сейчас он не думает об уходе из «Зенита»

Алина Савинова
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Футбольный менеджер Андрей Талаев высказался о будущем защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Интерес к Дмитрию от других клубов есть, но сейчас он не думает об уходе из «Зенита». Сейчас он вместе с командой начал сборы. Совсем скоро матч на Суперкубок России. С «Зенитом» мы еще не общались, все впереди. Нам никто не говорил, чтобы мы искали новый клуб. У Дмитрия действующий контракт, он намерен его отработать», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В 2020 году Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова». В 2021-м петербургский клуб выкупил у южан права на защитника, подписав с ним контракт до конца сезона-2024/25. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 23 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chistyakova-interes-ot-drugih-klubov-est-no-sejchas-dmitrij-ne-dumaet-ob-uhode-iz-zenita/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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