«Балтика» прервала рекордную серию без поражений для новичков РПЛ

«Балтика» на выезде уступила ЦСКА (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.

У калининградцев прервалась рекордная серия без поражений для новичков чемпионата России — ранее они и разу не уступили в первых 9 турах — 4 победы и 5 ничьих.

После 10 матчей «Балтика» с 17 очками занимает пятое место в РПЛ, но опустится на шестую строчку, если «Спартак» в заключительном матче 10-го тура обыграет «Пари НН».