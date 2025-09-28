Футбол
28 сентября, 17:05

Пономарев — о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Балтийцы поникли, они чувствовали свою обреченность»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе армейцев над «Балтикой» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

«ЦСКА должен был побеждать еще в первом тайме. Результат абсолютно закономерен. Армейцы выглядели гораздо интереснее. «Балтика» как-то поникла, она чувствовала свою обреченность. Конечно, еще повлияло удаление в самой концовке. Но даже без этого ЦСКА показал очень зрелую игру», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА набрал 21 очко и вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой после 10 игр.

ЦСКА обыграл &laquo;Балтику&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 28&nbsp;сентября.ЦСКА дожал «Балтику» на 90+5-й минуте! Дивеев сделал армейцев единоличными лидерами
Владимир Пономарев (СССР)
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
  • abhr58

    СЭ, наверное, испытывает восторг с упорством печатая высказыванмя старого маразматика. Иногда , вае издание напоминаетЭкспресс-газету- желтую газету их 90-х...

    28.09.2025

  • А Р Т

    Он не виноват, что пургу несёт. Виноват тот, кто его мнение спрашивает

    28.09.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Чушь какая-то...

    28.09.2025

  • Alex 2012

    Без судей обречены были лошади. Или не так?

    28.09.2025

  • garikdubkoff

    "Балтика" была обречённой ? Это читатели обречены читать бред сивой кобылы . Вопрос к редактору . А что , адекватного человека пригласить прокоментировать игру не нашли ? А надо печатать вот такое "экспертное" мнение ? На мой взгляд человек смотрел какой то другой матч а не ЦСКА - Балтика .

    28.09.2025

  • Вячеслав Барац

    Опять пургу несет эксперт Пономарев.....Балтика вышла и отыграла нормально,и обреченными себя вообще не считали....

    28.09.2025

    • Акинфеев обратился к болельщикам после победы над «Балтикой»: «Вы самые лучшие у нас»

    «Балтика» прервала рекордную серию без поражений для новичков РПЛ
