Пономарев — о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Балтийцы поникли, они чувствовали свою обреченность»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе армейцев над «Балтикой» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

«ЦСКА должен был побеждать еще в первом тайме. Результат абсолютно закономерен. Армейцы выглядели гораздо интереснее. «Балтика» как-то поникла, она чувствовала свою обреченность. Конечно, еще повлияло удаление в самой концовке. Но даже без этого ЦСКА показал очень зрелую игру», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА набрал 21 очко и вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой после 10 игр.