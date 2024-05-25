«Балтика» попросила не вызывать Латышонка в сборную России

«Балтика» попросила тренерский штаб сборной России по футболу не вызывать голкипера Евгения Латышонка на июньский сбор команды. В контрольном матче россияне сыграют против сборной Белоруссии, сообщает Metaratings.ru.

Причиной стали возможные стыковые матчи «Балтики», которые пройдут 6 и 9 июня.

В РПЛ команда на данный момент занимает 15-е место. Сегодня, 25 мая, «Балтика» сыграет против «Локомотива» в 30-м туре чемпионата России.

Сборная России сыграет в товарищеской игре против Белоруссии. Встреча пройдет в Минске 7-го июня.