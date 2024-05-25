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Сегодня, 08:24

«Балтика» попросила не вызывать Латышонка в сборную России

Виктория Кравченко
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«Балтика» попросила тренерский штаб сборной России по футболу не вызывать голкипера Евгения Латышонка на июньский сбор команды. В контрольном матче россияне сыграют против сборной Белоруссии, сообщает Metaratings.ru.

Причиной стали возможные стыковые матчи «Балтики», которые пройдут 6 и 9 июня.

В РПЛ команда на данный момент занимает 15-е место. Сегодня, 25 мая, «Балтика» сыграет против «Локомотива» в 30-м туре чемпионата России.

Сборная России сыграет в товарищеской игре против Белоруссии. Встреча пройдет в Минске 7-го июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/baltika-sama-poprosila-ne-vyzyvat-golkipera-latyshonka-v-sbornuyu-rossii-366200/
Сборная России по футболу
ФК Балтика
Евгений Латышонок
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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ЦСКА

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