Гершкович о работе Лички: «Пару месяцев назад отрыв от первого места был такой, что мало кто верил в «Динамо»
Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» дал оценку работе нынешнего главного тренера бело-голубых Марцела Лички.
— Насколько большую и важную работу в этом сезоне проделал главный тренер Марцел Личка? Взял команду, занявшую девятое место в прошлом сезоне, а сейчас идет на первом месте за тур до финиша.
— Этот сезон тоже получился неоднозначный. Положа руку на сердце, нынешнее турнирное положение «Динамо» обусловлено не только его собственными успехами, но и большими очковыми потерями «Зенита» и «Краснодара». Если вернуться на пару месяцев назад, отрыв первой пары команд от остальных был таким, что мало кто верил в возможность с ними конкурировать. Даже сам Личка говорил о бронзе как о лучшем варианте.
— Может, таким образом он снимал с команды лишнюю психологическую нагрузку. Да и официальная задача перед «Динамо» и главным тренером перед сезоном стояла именно такая.
— Да, стояла. Хорошие моменты есть — команда замечательно атакует. Но тут надо отдать должное не только тренерскому штабу, но и клубу, который проделал хорошую трансферную работу, в «Динамо» появились игроки действительно высокого уровня. Однако есть проблемы в обороне, и они ярко высвечиваются. Их надо решать. Бывает, что команда просаживается, физическое состояние выглядит разным.
Эти недостатки в дальнейшем надо убирать, чтобы команда, как тот же «Зенит», стабильно была наверху. Но если «Динамо» станет чемпионом, чего я ему от всей души желаю, то, конечно, оценка работы Лички будет уже совсем другая.
За один тур до конца сезона-2023/24 «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.
В заключительном, 30-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде против «Краснодара». Матч пройдет в субботу, 25 мая и начнется в 16.30 (мск). Для того, чтобы выиграть чемпионат страны, «Динамо» нужно будет не проиграть эту встречу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4