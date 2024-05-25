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Сегодня, 08:30

Гершкович о работе Лички: «Пару месяцев назад отрыв от первого места был такой, что мало кто верил в «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» дал оценку работе нынешнего главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

— Насколько большую и важную работу в этом сезоне проделал главный тренер Марцел Личка? Взял команду, занявшую девятое место в прошлом сезоне, а сейчас идет на первом месте за тур до финиша.

— Этот сезон тоже получился неоднозначный. Положа руку на сердце, нынешнее турнирное положение «Динамо» обусловлено не только его собственными успехами, но и большими очковыми потерями «Зенита» и «Краснодара». Если вернуться на пару месяцев назад, отрыв первой пары команд от остальных был таким, что мало кто верил в возможность с ними конкурировать. Даже сам Личка говорил о бронзе как о лучшем варианте.

— Может, таким образом он снимал с команды лишнюю психологическую нагрузку. Да и официальная задача перед «Динамо» и главным тренером перед сезоном стояла именно такая.

— Да, стояла. Хорошие моменты есть — команда замечательно атакует. Но тут надо отдать должное не только тренерскому штабу, но и клубу, который проделал хорошую трансферную работу, в «Динамо» появились игроки действительно высокого уровня. Однако есть проблемы в обороне, и они ярко высвечиваются. Их надо решать. Бывает, что команда просаживается, физическое состояние выглядит разным.

Эти недостатки в дальнейшем надо убирать, чтобы команда, как тот же «Зенит», стабильно была наверху. Но если «Динамо» станет чемпионом, чего я ему от всей души желаю, то, конечно, оценка работы Лички будет уже совсем другая.

За один тур до конца сезона-2023/24 «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде против «Краснодара». Матч пройдет в субботу, 25 мая и начнется в 16.30 (мск). Для того, чтобы выиграть чемпионат страны, «Динамо» нужно будет не проиграть эту встречу.

 
Михаил Гершкович в &laquo;Динамо&raquo;. «Когда на Севидова донесли и уволили — сразу все сломалось». Интервью форварда золотого «Динамо» — 1976 Гершковича

 

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Михаил Гершкович
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
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