Тарханов назвал продление контракта Акинфеева с ЦСКА хорошей новостью

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о голкипере Игоре Акинфееве. 24 мая ЦСКА объявил о продлении контракта с 38-летним вратарем до лета 2026 года.

«Продление контракта с Акинфеевым — отличная новость. И не только для болельщиков ЦСКА. Думаю, большинство любителей футбола в России будут рады увидеть игру Акинфеева еще пару лет. Игорь — большой мастер своего дела. Присутствие таких личностей на футбольном поле повышает статус РПЛ», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».