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Сегодня, 08:15

Тарханов назвал продление контракта Акинфеева с ЦСКА хорошей новостью

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о голкипере Игоре Акинфееве. 24 мая ЦСКА объявил о продлении контракта с 38-летним вратарем до лета 2026 года.

«Продление контракта с Акинфеевым — отличная новость. И не только для болельщиков ЦСКА. Думаю, большинство любителей футбола в России будут рады увидеть игру Акинфеева еще пару лет. Игорь — большой мастер своего дела. Присутствие таких личностей на футбольном поле повышает статус РПЛ», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Акинфеев провел 26 матчей во всех официальных турнирах, восемь из них отыграв «на ноль». Футболист выступает за команду уже больше 20 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-akinfeev-bol-shoj-master-ego-prisutstvie-povy-shaet-status-rpl/
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
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 - : -
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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