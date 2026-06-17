«Балтика» подписала защитника «Пари НН» Шнапцева

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев перешел в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

22-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2030 года.

Шнапцев является воспитанником «Локомотива». Он перешел в «Пари НН» летом 2023 года. Защитник провел 55 матчей за нижегородцев и сделал 5 результативных передач.

В прошедшем сезоне «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 23 очками финишировал 15-м и вылетел в Первую лигу.