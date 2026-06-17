Расписание матчей «Динамо» Москва на летних сборах

Стало известно расписание московского «Динамо» на летних сборах-2026. Футболисты проведут подготовку к новому сезону на учебно-тренировочной базе «Новогорск-Динамо». Команда сыграет пять товарищеских матчей с клубами РПЛ и Первой лиги. «СЭ» публикует расписание бело-голубых.

«Динамо» Москва: расписание матчей летних сборов

27 июня. «Динамо» — «Торпедо»

4 июля. «Динамо» — «Пари НН»

7 июля. «Динамо» — «Оренбург»

15 июля. «Динамо» — «Крылья Советов»

18 июля. «Динамо» — «Акрон»

Все игры пройдут в Новогорске. Информация о точном времени начала матчей и других соперниках будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях «Динамо».