«Балтика» и «Локомотив» сыграют в 5-м туре РПЛ 16 августа

«Балтика» и «Локомотив» встретятся в матче 5-го тура чемпионата России в субботу, 16 августа. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 15:00. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за основными событиями игры «Балтика» — «Локомотив» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

После 4 туров чемпионата России калининградцы набрали 8 очков и занимают пятое место в таблице. У красно-зеленых 12 очков и первая строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.