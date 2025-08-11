Агкацев сыграл на ноль в 49 процентах матчей в РПЛ, он уступает только Овчинникову в XXI веке
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сыграл 21-й матч на ноль из 43 в чемпионате России. В процентном соотношении результат составляет 49.
По информации портала Opta, в XXI веке лучший процент показал лишь Сергей Овчинников — 50. В пятерку входят Игорь Акинфеев (ЦСКА, 43 процента), Станислав Крицюк (43 процента) и Юрий Лодыгин (41).
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел 147 матчей за «Краснодар» в РПЛ, из которых 46 — на ноль (31 процент).
