11 августа, 21:32

Агкацев сыграл на ноль в 49 процентах матчей в РПЛ, он уступает только Овчинникову в XXI веке

Руслан Минаев

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сыграл 21-й матч на ноль из 43 в чемпионате России. В процентном соотношении результат составляет 49.

По информации портала Opta, в XXI веке лучший процент показал лишь Сергей Овчинников — 50. В пятерку входят Игорь Акинфеев (ЦСКА, 43 процента), Станислав Крицюк (43 процента) и Юрий Лодыгин (41).

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел 147 матчей за «Краснодар» в РПЛ, из которых 46 — на ноль (31 процент).

Игорь Акинфеев
Сергей Овчинников (футбол)
Станислав Агкацев
Станислав Крицюк
Юрий Лодыгин
РПЛ
ФК Краснодар
