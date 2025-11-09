«Штутгарт» дома победил «Аугсбург»

«Штутгарт» дома обыграл «Аугсбург» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 3:2.

Голы за хозяев поля забили Максимилиан Миттельштедт и Дениз Ундав, оформивший дубль. У гостей отличились Фабиан Ридер и Хан-Ноа Массенго.

«Штутгарт» набрал 21 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 7 очками находится на 15-м месте.

Следующим соперником «Штутгарта» в чемпионате станет «Боруссия» (Дортмунд), а «Аугсбург» сыграет с «Гамбургом».