«Штутгарт» дома победил «Аугсбург»
«Штутгарт» дома обыграл «Аугсбург» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 3:2.
Голы за хозяев поля забили Максимилиан Миттельштедт и Дениз Ундав, оформивший дубль. У гостей отличились Фабиан Ридер и Хан-Ноа Массенго.
«Штутгарт» набрал 21 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 7 очками находится на 15-м месте.
Следующим соперником «Штутгарта» в чемпионате станет «Боруссия» (Дортмунд), а «Аугсбург» сыграет с «Гамбургом».
Новости