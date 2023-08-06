«Балтика» — «Факел»: ничья после первого тайма

«Балтика» и «Факел» играют вничью после первого тайма матча 3-го тура РПЛ — 1:1.

Счет был открыт на 8-й минуте встречи, защитник воронежского клуба Василий Черов срезал мяч в свои ворота. На 14-й минуте встречи полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов сравнял счет.