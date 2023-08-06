Агент Бальде исключил уход игрока из «Спартака»

Агент Федерико Пасторелло заявил, что об уходе Кейта Бальде из «Спартака» речи не идет. Футболист хочет остаться в московском клубе.

«Нет, не рассматриваем предложений по Бальде, он хочет остаться в «Спартаке», — заявил Пасторелло «РБ Спорт».

28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с августа 2022 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за красно-белых, не отличившись результативными действиями.