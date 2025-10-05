«Балтика» и «Динамо» Махачкала сыграют в чемпионате России 5 октября

«Балтика» и «Динамо» Махачкала сыграют в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра состоится на стадионе «Росхет Арена» в Калининграде и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

05 октября, 19:00. Ростех Арена (Калининград)

Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

В 10 турах калининградская команда набрала 17 очков и занимала шестое место в РПЛ. Махачкалинцы с 10 очками располагались на 12-й строчке турнирной таблицы.

