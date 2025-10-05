ЦСКА — «Спартак» — Глебов вывел армейцев вперед на 5-й минуте
ЦСКА вышел вперед в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака» — 1:0.
На 5-й минуте счет открыл Кирилл Глебов, пробив с близкого расстояния. Для 19-летнего футболиста этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне РПЛ.
Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
2
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
3
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|0 : 1
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1
Новости