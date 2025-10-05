ЦСКА — «Спартак» — Глебов вывел армейцев вперед на 5-й минуте

ЦСКА вышел вперед в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака» — 1:0.

На 5-й минуте счет открыл Кирилл Глебов, пробив с близкого расстояния. Для 19-летнего футболиста этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».