ЦСКА принимает «Спартак» в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве (начало — в 16.30 по московскому времени).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира). На канале «Матч Премьер» транслируют дерби с обсуждением в студии.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

В 10 турах чемпионата России сезона-2025/26 ЦСКА набрал 21 очко, «Спартак» — 18. Неделю армейцы победили «Балтику» (1:0) и возглавили турнирную таблицу, а красно-белые разгромили «Пари Нижний Новгород» (3:0) и занимали пятое место.