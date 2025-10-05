Футбол
Сегодня, 16:25

ЦСКА — «Спартак»: началась прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА принимает «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА принимает «Спартак» в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве (начало — в 16.30 по московскому времени).

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча 11-го тура РПЛ 5&nbsp;октября 2025 года.ЦСКА — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира). На канале «Матч Премьер» транслируют дерби с обсуждением в студии.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

В 10 турах чемпионата России сезона-2025/26 ЦСКА набрал 21 очко, «Спартак» — 18. Неделю армейцы победили «Балтику» (1:0) и возглавили турнирную таблицу, а красно-белые разгромили «Пари Нижний Новгород» (3:0) и занимали пятое место.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Динамо» проиграло «Локомотиву», ЦСКА примет «Спартак» и другие матчи

«Балтика» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 0 : 1
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 2 : 1
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

