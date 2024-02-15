«Балтика» победила махачкалинское «Динамо»
«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче — 2:1.
У калининградского клуба голы забивали Сергей Пряхин и Александр Осипов. У клуба из Махачкалы отметился Сердер Сердеров.
По регламенту встречи команды играли 3 тайма по 45 минут.
«Балтика» 19 февраля сыграет товарищеский матч с «Ротором», а 23-го — с московским «Динамо».
«Динамо» (Махачкала) 18 февраля проведет встречу с «Факелом».
Товарищеский матч. Клубы
«Балтика» — «Динамо» Махачкала — 2:1 (0:1)
Голы: Сердеров, 2 (0:1). Пряхин, 50 (1:1). Осипов, 127 (2:1).
«Балтика»: Латышонок (Коновалов, 91), Жиров (Остоич, 91), Осипов (Луна, 46, Рыбчинский, 133), Андраде (Осипов, 91), Кузьмин (Козлов, 44. Пряхин, 46), Капленко (Аванесян, 91), Ковалев (Лазарев, 91), Бистрович (Арбузов, 91), Рыбчинский (Маляров, 73), Лисакович (Козлов, 66), Фамейе (Гузина, 91).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5