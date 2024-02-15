Канчельскис: «Промес выполняет свои обязанности, Россия — его второй дом»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение суда Амстердама приговорить форварда «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Промес работает, выполняет свои обязанности, у него контракт. Все, что в Амстердаме — это в Амстердаме. Это их разборки, пускай там разбираются. Он же не в России это сделал. Обо всем этом пусть думает «Спартак». Остается взять гражданство РФ? Получается, Россия — его второй дом», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

14 февраля суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков. В текущем сезоне 32-летний Промес сыграл 21 матч за «Спартак», в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.