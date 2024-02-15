Канчельскис: «Что сделал Дюков для российского футбола? Мы нигде не играем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кого считает самыми влиятельными людьми в российском футболе. Он не включил в это число президента РФС Александра Дюкова.

«Самые влиятельные люди российского футбола — Сергей Галицкий, Вячеслав Колосков, Валерий Филатов, Евгений Гинер. Дюков? Пока я не вижу продвижений в его работе, не скажу, что он влиятельный человек. Все те, кого я назвал, внесли большую пользу в развитие своих клубов. А что Дюков сделал для футбола нашего? Мы в Европе где-то играем? Нет, мы нигде вообще не играем. Что он сделал существенного? Когда вернет нас на европейскую арену, тогда скажем ему спасибо. А сейчас — ноль, ничего нового от него я не вижу», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дюков с 2014 года на постоянной основе входил в исполком Российского футбольного союза. В 2019-м он стал президентом РФС. Под руководством 56-летнего специалиста организация начала реформу подготовки спортивного резерва. Также при нем был изменен формат FONBET Кубка России, расширено молодежное первенство и создана Академия РФС, где проводится обучение тренеров.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях.