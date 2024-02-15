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15 февраля, 18:28

Канчельскис: «Что сделал Дюков для российского футбола? Мы нигде не играем»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кого считает самыми влиятельными людьми в российском футболе. Он не включил в это число президента РФС Александра Дюкова.

«Самые влиятельные люди российского футбола — Сергей Галицкий, Вячеслав Колосков, Валерий Филатов, Евгений Гинер. Дюков? Пока я не вижу продвижений в его работе, не скажу, что он влиятельный человек. Все те, кого я назвал, внесли большую пользу в развитие своих клубов. А что Дюков сделал для футбола нашего? Мы в Европе где-то играем? Нет, мы нигде вообще не играем. Что он сделал существенного? Когда вернет нас на европейскую арену, тогда скажем ему спасибо. А сейчас — ноль, ничего нового от него я не вижу», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дюков с 2014 года на постоянной основе входил в исполком Российского футбольного союза. В 2019-м он стал президентом РФС. Под руководством 56-летнего специалиста организация начала реформу подготовки спортивного резерва. Также при нем был изменен формат FONBET Кубка России, расширено молодежное первенство и создана Академия РФС, где проводится обучение тренеров.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Александр Дюков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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2.03 16:30
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 - : -
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