Metaratings: Ливай Гарсия и Угальде могут покинуть «Спартак» в случае перехода Даку

Нападающие Манфред Угальде и Ливай Гарсия могут покинуть «Спартак» в случае перехода форварда «Рубина» Мирлинда Даку, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 28-летним Гарсией интересуются несколько клубов из Саудовской Аравии. Агенты 24-летнего Угальде продолжают искать футболисту новую команду, интерес к костариканцу проявляют клубы из Латинской Америки. Официальных предложений по обоим игрокам «Спартак» пока не получал.

Угальде выступает за красно-белых с января 2024 года. За это время нападающий провел 92 матча и забил 27 голов. Гарсия перешел в московский клуб в феврале 2025 года и провел 48 встреч, отметившись 10 голами.