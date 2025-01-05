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Балахнин считает, что «Ростову» нужно усилить все позиции

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, какие позиции стоит усилить донскому клубу в зимнее трансферное окно.

«Какую позицию стоит усилить «Ростову»? Да им любую можно усиливать. У них нет такой позиции, которую нельзя было бы усилить. Ростовчанам нужно усиление, если они хотят бороться за более высокие места. Можно усилить среднюю линию, да и вратарь бы не помешал, я вам так скажу. Другой вопрос, есть ли финансы у «Ростова» для усиления», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России с 26 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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