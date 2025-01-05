Агент Дркушича сообщил, что защитник вернется в «Зенит» в январе
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича сообщил, что футболист возвращается в российский клуб из аренды в «Црвене Звезде» в конце января.
«Ваня вернется в «Зенит» в конце января после следующих январских матчей Лиги чемпионов», — сказал Ратковица «СЭ».
В этом сезоне 25-летний Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 мячей и забил 1 мяч. Защитник перешел в сербский клуб летом 2024 года
Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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|2
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|
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
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Пари НН – Акрон
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|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
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Спартак
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|
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Динамо
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Зенит
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