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Сегодня, 21:40

Агент Дркушича сообщил, что защитник вернется в «Зенит» в январе

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича сообщил, что футболист возвращается в российский клуб из аренды в «Црвене Звезде» в конце января.

«Ваня вернется в «Зенит» в конце января после следующих январских матчей Лиги чемпионов», — сказал Ратковица «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 мячей и забил 1 мяч. Защитник перешел в сербский клуб летом 2024 года

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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